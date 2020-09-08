Государственный поисковик за 2 миллиарда рублей "Спутник" закрыли

Так, прямо сейчас на сайте невозможно воспользоваться поисковой строкой, так как она исчезла. Зато компания оставила на ресурсе упоминание о прочих своих продуктах, таких как доверенный и корпоративный браузеры, аналитическая система и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением. Стоит отметить, что CNews также утверждает, что согласно собранным ей данным, на проект отечественного поисковика в общей сложности было потрачено около 2 млрд рублей.

Напомним, что первые разговоры о возможном прекращении поддержки “Спутника” появились еще в 2017 году — именно тогда стало ясно, что поисковик не обрел популярности, став лишь ярким примером технологических возможностей российских специалистов. При этом в качестве основного инвестора проекта являлась компания Ростелеком.