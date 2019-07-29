Государственный сервис мониторинга заторов на дорогах будет умнее "Яндекс.Пробок"

”Этот сервис поможет заменить сомнительные введения платных перекрестков, о которых ранее шла речь среди экспертов. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче телематических данных в платформу "Автодата". При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. В крупных городах их количество заметно снизится”, — сообщил официальный представитель НТИ “Автонет” Ярослав Федосеев. По его словам, сервис должен будет запуститься до 2022 года. Он будет информировать водителей о типе и условиях движения, средней скорости транспортного потока на данный момент, ближайших ДТП, дорожных работах и многом-многом другом. ”В "Яндекс.Пробках" идет расчет средней скорости на основе ГЛОНАСС и GPS-трекинга, у нашего сервиса - еще и интеллектуальных транспортных сетей”, — добавил он.