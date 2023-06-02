Государство хочет заставить платить за иностранное ПО российские компании

Правительство России планирует внедрить законотворческую инициативу, которая заставит российские компании платить деньги государству за использование иностранного программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Он сообщил, что они рассматривают инициативу, которая будет требовать обязательных платежей от компаний за использование зарубежного ПО до тех пор, пока они не перейдут на отечественные аналоги. Собранные деньги будут направлены на гранты для российских технологических компаний и на создание бюджета для их льготного кредитования.

Мишустин также отметил активный процесс импортозамещения в области программного обеспечения в России. По его данным, спрос на российские программы вырос в 10-12 раз в 2022 году. Он также указал на увеличение числа российских программистов.

Он сообщил, что численность программистов увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом, и в настоящее время в стране работает более 740 тысяч человек.