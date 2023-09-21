Государство начало проверку «российского» монитора с бесполезным чипом

В Министерстве промышленности и торговли России объявили, что начали проверку в связи с возможным мошенничеством в отношении локализации монитора LightCom. Этот монитор получил высокие оценки благодаря заявленной локализации, и это вызвало волну вопросов и сомнений. Начало проверки было объявлено после того, как блогер Максим Горшенин высказал свои сомнения по этому поводу.

Минпромторг обратил внимание на заявление Торгово-промышленной палаты России, которое игнорировало указанные блогером нарушения. Ведомство также запросило список отделений, где можно найти квалифицированных экспертов, способных провести проверку продукции.

Этот шаг Минпромторга связан с необходимостью разобраться в ситуации и удостовериться в соответствии товаров заявленным требованиям и стандартам, чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить честность на рынке.