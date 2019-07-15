Государство не видит проблем в том, что россияне хранят деньги "под матрасом"

“Я скажу вещь, которую вы редко услышите от тех, кто дает интервью: ничего страшного, что люди хранят деньги под матрасом. В экономике сейчас скорее избыток ликвидности, у нас нет проблемы нехватки денег - проблема, куда их вкладывать, в какие проекты”, — рассказал Саватюгин в разговоре с “Известиями”.

Он считает, что сначала надо создать благоприятные условия на фондовом рынке и тогда люди сами начнут инвестировать туда свои деньги. Он также заявил, что не видит смысла заставлять людей силком “вынимать деньги из-под матрасов”. ”Вообще людей не надо ничего заставлять делать специально. Если они почувствуют, что для их блага есть инструменты, есть доходность и приемлемая доля риска, сами понесут. Надо только не вводить дополнительное регуляторное обременение. Чиновник не должен говорить, на что мне тратить мои деньги”, — заключил он.