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Государство раздаст китайцам цифровых денег на более 6 миллионов долларовПравительство Поднебесной продолжает удивлять
В сети появилась информация о свежей лотерее, которую проведут китайские власти. Во время неё жителям Пекина раздадут 40 млн юаней (6,2 млн долларов) в виде цифровых денег.
Полученные средства граждане смогут потратить в определённых магазинах. При этом разыграно будет 200 тыс «красных конвертов» с 200 юаней (31 доллар) в каждом, пишет CNBC.
Сообщается, что зарегистрироваться участники должны до 7 июня.
Отметим, что Китаю лишь предстоит ввести использование цифрового юаня на национальном уровне. На данный момент власти занимаются лишь проведением подобных лотерей в разных городах страны.
Напомним, что ещё в феврале пекинские чиновникии предложили заплатить горожанам за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового эквивалента. На это было выделено около 10 млн юаней (1,6 млн долларов).