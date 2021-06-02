Полученные средства граждане смогут потратить в определённых магазинах. При этом разыграно будет 200 тыс «красных конвертов» с 200 юаней (31 доллар) в каждом, пишет CNBC.

Сообщается, что зарегистрироваться участники должны до 7 июня.

Отметим, что Китаю лишь предстоит ввести использование цифрового юаня на национальном уровне. На данный момент власти занимаются лишь проведением подобных лотерей в разных городах страны.

Напомним, что ещё в феврале пекинские чиновникии предложили заплатить горожанам за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового эквивалента. На это было выделено около 10 млн юаней (1,6 млн долларов).