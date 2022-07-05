Государство сможет получить биометрию россиян без их согласия

По крайней мерее, соответствующий законопроект был передан в Госдуму РФ накануне. Он подразумевает, что биометрия, собранная банками и прочими структурами, сможет быть передана государству без согласия владельцев этих данных.

Пояснительная записка к проекту закона уточняет, что владелец биометрических данных всё же получит уведомление. Но произойдёт это уже после передачи их в базу. И если его это не устроит, то он сможет отказаться от обработки сведений о себе.

Вместе с тем авторы проекта заявили, что «широкое применение биометрических технологий» требует как можно более скорое наполнение базы — на сегодняшний день банки имеют у себя информацию о почти 240 тыс человек.