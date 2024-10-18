Государство увеличило закупки российского ПО на треть

С начала 2024 года объем госзакупок российского офисного программного обеспечения и операционных систем заметно увеличился, составив 2,3 миллиарда рублей, что на 31,2% больше, чем в прошлом году. По информации компании «Тендерплан», также увеличилось количество тендеров, которое выросло на 45,3% и достигло 805 процедур. Эти данные указывают на активное развитие рынка отечественного ПО.

Представитель сервиса «Контур.Фокус» сообщил, что в третьем квартале 2024 года госорганы провели 246 тендеров на закупку ОС Astra Linux и РЕД ОС на сумму 282 миллиона рублей. Это на 60% больше по количеству и на 30% по деньгам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако госкомпании, которые работают по другому закону (223-ФЗ), сократили количество тендеров на 14%, что повлияло на их затраты, которые снизились на 58% до 97 миллионов рублей.

Эксперт Василий Данильчик из сервиса «Контур.Закупки» отметил, что госкомпании продолжают действовать в условиях «эффекта инерции», когда они готовятся к новым законодательным требованиям. По его словам, объем закупок отечественных операционных систем по 44-ФЗ за первые девять месяцев превысил показатели за весь прошлый год, достигнув 918 миллионов рублей при 615 процедурах. В компании «Ред Софт» рассказали, что их продажи растут благодаря поставкам по закрытым тендерам, а в «Группе Астра» подтвердили, что четвёртый квартал обычно самый активный для них. В этой компании подчеркнули, что анализировать спрос на свои продукты стоит не только по ОС Astra Linux, так как многие клиенты покупают и другие решения.