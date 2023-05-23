Государство за последние 4 года потратило на антивирусы 2,3 миллиарда рублей

За последние годы затраты на государственные закупки антивирусного ПО в России увеличились. Согласно данным сервиса «Контур.Торги», сумма закупок выросла в 2,5 раза, достигнув 2,3 миллиарда рублей в 2022 году.

Лидерами российского рынка антивирусного ПО на протяжении нескольких лет остаются отечественные компании «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», а также зарубежные аналоги — ESET Software и Microsoft. В 2022 году продукты «Лаборатории Касперского» были самыми популярными, как по количеству закупок, так и по общей сумме завершённых торгов. Это свидетельствует о доверии государственных структур к отечественным разработчикам и их эффективности в борьбе с киберугрозами.

Стоит отметить, что объем закупок антивирусного ПО от иностранных производителей сократился. Компания ESET Software и корпорация Microsoft сократили своё присутствие на российском рынке, что отразилось на количестве проводимых процедур и сумме опубликованных торгов. Это может быть связано с растущим интересом к использованию отечественных антивирусных решений, а также с введением лицензирования антивирусов для государственных нужд со стороны ФСБ и ФСТЭК.

Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению использования российского антивирусного ПО в государственных закупках. Это объясняется рядом факторов, включая надёжность и эффективность решений наших разработчиков, а также изменения в правилах закупок и введение лицензирования. Отечественные компании «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» заслуженно занимают лидирующие позиции на рынке и продолжают активно развиваться и совершенствовать свои продукты для обеспечения безопасности информации в государственных структурах.