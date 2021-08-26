«Госуслуги» попросили не иллюстрировать людей на сервисе гражданами «неславянской внешности»

Как отмечает источник, в руководстве содержатся требования к различным изображениям, фотографиям людей и подчёркивается, что «герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации». Поэтому требование о недопустимости изображения людей неславянской внешности вызвало смущение у пользователей российских соцсетей.

В Минцифры уже признали такую формулировку некорректной и уточнили, что руководство по фирменному стилю скоро обновится. «В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.