Наука и технологии
Сегодня в 18:36

«Госуслуги» попросили не иллюстрировать людей на сервисе гражданами «неславянской внешности»

Руководство, в котором содержатся эти требования, в Минцифры признали некорректными
В 2015 году Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций России (Минцифры) издало руководство по фирменному стилю бренда «Госуслуг», в котором содержится формулировка, смутившая пользователей соцсетей. Это требование не использовать образы людей неславянской внешности.
«Госуслуги» попросили не иллюстрировать людей на сервисе гражданами «неславянской внешности»

Как отмечает источник, в руководстве содержатся требования к различным изображениям, фотографиям людей и подчёркивается, что «герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации». Поэтому требование о недопустимости изображения людей неславянской внешности вызвало смущение у пользователей российских соцсетей.

В Минцифры уже признали такую формулировку некорректной и уточнили, что руководство по фирменному стилю скоро обновится. «В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.