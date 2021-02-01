Госуслуги появились в Telegram

Пока что у Госуслуг в Telegram есть лишь собственный канал. В нём публикуются различные советы о том, как получить ту или иную услугу на государственном портале. Возможно, со временем будет выпущен полноценный чат-бот, с помощью которого можно будет записаться на оформление документов либо получить интерактивную подсказку, как решить тот или иной вопрос. Представители портала пока не заявили о подобных планах.

Напомним, что онлайн-версия Госуслуг появилась более 10 лет назад — 15 декабря 2009 года. На сегодняшний день ресурс доступен не только в виде веб-версии, но и приложений для iOS и Android.