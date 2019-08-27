Госуслуги запускают пять новых суперсервисов

Правительство России и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представили прототипы суперсервисов «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».

На портале госуслуг желающие может оценить их удобство и внести свои предложения, как сделать сервисы лучше.

Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, максимально простой и комфортный для граждан. Один из их основных принципов – сведение к минимуму использования бумажных документов и необходимости посещения госорганов. Сервис предполагает анализ жизненной ситуации человека, проактивное предоставление ему всего необходимого в таких случаях комплекса услуг, а также помощь в оформлении положенных льгот и выплат «в один клик».

«Правосудие онлайн» позволяет дистанционно подать иск, а затем участвовать в судебных заседаниях и отлеживать ход процесса вплоть до момента вынесения решения. «Пенсия онлайн» помогает держать под контролем пенсионные накопления, проверять и корректировать учтенный трудовой стаж, а впоследствии быстро оформлять выплаты и выбирать удобный способ их получения.

«Подача заявлений в правоохранительные органы» и «Обжалование штрафов онлайн» значительно упрощают порядок подачи документов, избавляя граждан от необходимости личного присутствия в госучреждениях. «Утрата близкого человека» помогает в тяжелой жизненной ситуации, беря на себя заботу по оформлению документов, получение положенных пособий и наследства.