Готовь сани летом: Xiaomi представила недорогой кондиционер с режимами нагрева и самоочистки

По словам представителей бренда, устройство имеет интересную конструкцию, которая «создаёт ощущение естественного дуновения ветра». При этом аппарат может как быстро охладить помещение, так и нагреть его.

Помимо этого, новая Xiaomi Mijia Air Conditioner обладает высокой эффективностью, показателями энергосбережения и низким уровнем шума. Есть в нём и поддержка самоочистки внутренних, а также внешних блоков.