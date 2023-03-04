Готова ли Россия к развитию новой пандемии птичьего гриппа

По его словам, при необходимости в течение нескольких месяцев будет разработана новая вакцина. Учёный отметил, что в России научились каждый год готовить новую вакцину.

При этом открытым остаётся вопрос о лечении непривитых пациентов. Онищенко предупредил, что в таком случае могут возникнуть проблемы при подборе препаратов.

«...мы научились каждый год готовить новую вакцину. И на изготовление новой вакцины из нового штамма у нас уходит несколько месяцев. <…> Мы точно при появлении нового штамма, прежде всего пандемического, очень быстро изготовим диагностику, потому что без диагностики диагноз ставить невозможно», — рассказал Геннадий Онищенко.