Наука и технологии
23:04, 04 марта 2023
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Готова ли Россия к развитию новой пандемии птичьего гриппа

Объяснил Геннадий Онищенко

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, готова ли российская медицина к возникновению и развитию новой пандемии птичьего гриппа.

Готова ли Россия к развитию новой пандемии птичьего гриппа

Фото: Discover24.ru

По его словам, при необходимости в течение нескольких месяцев будет разработана новая вакцина. Учёный отметил, что в России научились каждый год готовить новую вакцину.

При этом открытым остаётся вопрос о лечении непривитых пациентов. Онищенко предупредил, что в таком случае могут возникнуть проблемы при подборе препаратов.

«...мы научились каждый год готовить новую вакцину. И на изготовление новой вакцины из нового штамма у нас уходит несколько месяцев. <…> Мы точно при появлении нового штамма, прежде всего пандемического, очень быстро изготовим диагностику, потому что без диагностики диагноз ставить невозможно», — рассказал Геннадий Онищенко.

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