Готовится анонс новых «неубиваемых» смартфонов Motorola

Ранее компания уже «светилась» при производстве неубиваемых аппаратов для Caterpillar и Land Rover, пишет GSMArena. Теперь же производитель заключил контракт и с Motorola. В рамках достигнутых договорённостей, под брендом Motorola будут выпущена новая линейка «неубиваемых» телефонов.

Релиз новинок ожидается уже в самое ближайшее время. Информация о том, когда состоится анонс и старт продаж, должна появиться уже в первом квартале 2021 года.

Напомним, что последний относительно защищённый смартфон компании был представлен в далёком 2017 году. С тех пор под брендом Motorola выпускались лишь стандартные устройства, не имеющие особо серьёзной защиты.