Наука и технологии
Вчера в 18:36
Готовится анонс новых «неубиваемых» смартфонов Motorola
Интересно, что нового предложит компания на не самом активном рынке
В сети появилась информация о новом смартфоне Motorola. Как оказалось, под всем известным брендом уже совсем скоро выйдет новый «неубиваемый» телефон, производством которого займётся известный многим производитель защищённых устройств Bullitt Group.
Ранее компания уже «светилась» при производстве неубиваемых аппаратов для Caterpillar и Land Rover, пишет GSMArena. Теперь же производитель заключил контракт и с Motorola. В рамках достигнутых договорённостей, под брендом Motorola будут выпущена новая линейка «неубиваемых» телефонов.
Релиз новинок ожидается уже в самое ближайшее время. Информация о том, когда состоится анонс и старт продаж, должна появиться уже в первом квартале 2021 года.
Напомним, что последний относительно защищённый смартфон компании был представлен в далёком 2017 году. С тех пор под брендом Motorola выпускались лишь стандартные устройства, не имеющие особо серьёзной защиты.