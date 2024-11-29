Готовка в аэрогриле оказалась самой безопасной с точки зрения загрязнения воздуха

Готовка куриной грудки осуществлялась в специализированной лаборатории Бирмингемского университета в Великобритании, оборудованной необходимым измерительным оборудованием и плитой с индукционной конфоркой. Помещение было полностью изолированным, без ведущих на улицу окон и дверей, а принудительную вентиляцию и вытяжку на время экспериментов специально отключили для чистоты эксперимента.

В ходе исследований специалисты протестировали пять методов приготовления куриной грудки: жарили на обычной сковороде, во фритюре, быстро обжаривали с перемешиванием в воке — глубокой сковороде, которая используется в азиатской кухне, готовили в аэрогриле и варили. В процессе отслеживались показатели концентрации мелкодисперсных твёрдых частиц и летучих органических соединений (ЛОС).

Оказалось, что сильнее всего воздух загрязняет жарка на обычной сковороде: уровень твёрдых микрочастиц составил 92,9 микрограмма на кубический метр воздуха, концентрация ЛОС при этом составила 260 частей на миллиард. Приготовление во фритюре показало 7,7 микрограмм на кубический метр и 230 частей на миллиард, жарка в воке — 26,7 микрограмма на кубический метр и 110 частей на миллиард.

При этом варка оказалась более «грязной», чем готовка на аэрогриле. Варка грудки в кастрюле на индукционной конфорке показала концентрацию твёрдых микрочастиц на уровне 0,7 микрограмма на кубический метр и 30 частей на миллиард, зато аэрогриль — 0,6 микрограмма на кубический метр и 20 частей на миллиард.

«При приготовлении пищи на уровень загрязнения воздуха влияют и другие факторы, включая количество используемого масла и температуру плиты. Однако можно с уверенностью сказать, что проветривание с открытием окон и использование вытяжки помогут рассеять вредные частицы и снизить их воздействие на человека», — заявил один из авторов исследования профессор Кристиан Пфранг.