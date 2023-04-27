Готовьтесь: гарнитура виртуальной реальности от Apple выйдет раньше, чем вы ждали

Так, компния GIS, до этого занимавшаяся ламинацией дисплеев iPad, начала делать то же самое с линзами для гарнитуры. Для этого она наладила специализированную производственную линию.

При этом ряд отчётов, в том числе и график мобилизации производственной линии поставщика, указывают на то, что гарнитура смешанной реальности Apple будет представлена раньше, чем ожидалось.

Если предыдущие утечки говорили о переносе анонса на конец 2023 — начало 2024 годов, то свежие данные указывают на полномасштабное представление в рамках WWDC 2023 в июне.