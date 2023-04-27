Готовьтесь: гарнитура виртуальной реальности от Apple выйдет раньше, чем вы ждали

07:50, 27 апреля 2023
1 мин.
Готовьтесь: гарнитура виртуальной реальности от Apple выйдет раньше, чем вы ждалиТак сказать, приятная неожиданность
Несмотря на ряд пессимистичных слухов, ходящих вокруг AR/VR-гарнитуры Apple, устройство, как оказалось, находится на этапе «финального спринта» — его начали доставлять поставщикам.
Так, компния GIS, до этого занимавшаяся ламинацией дисплеев iPad, начала делать то же самое с линзами для гарнитуры. Для этого она наладила специализированную производственную линию.
При этом ряд отчётов, в том числе и график мобилизации производственной линии поставщика, указывают на то, что гарнитура смешанной реальности Apple будет представлена раньше, чем ожидалось.
Если предыдущие утечки говорили о переносе анонса на конец 2023 — начало 2024 годов, то свежие данные указывают на полномасштабное представление в рамках WWDC 2023 в июне.