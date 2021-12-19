«Готовьтесь сражаться в одиночку». Британия отказалась отправлять своих военных на помощь Украине в случае вторжения

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«Готовьтесь сражаться в одиночку». Британия отказалась отправлять своих военных на помощь Украине в случае вторженияОбъяснил он это тем, что страна не состоит в НАТО
В сети опубликовали вырезку из интервью главы Министерства обороны Британии Бена Уоллеса. В нём он рассказал, что Лондон «отказывается отправлять своих военных на помощь Украине в случае “вторжения” России».
По словам военного начальника, отправка британской армии на Украину является «очень маловероятным» событием. Объяснил он это достаточно элементарно — тем, что страна не входит в состав НАТО.
Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей.
Напомним, что ранее Марат Баширов поделился мнением об актуальных взаимоотношениях России с НАТО. Он охарактеризовал их словами «накануне войны».
Источник: Spectator