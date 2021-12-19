«Готовьтесь сражаться в одиночку». Британия отказалась отправлять своих военных на помощь Украине в случае вторжения

Объяснил он это тем, что страна не состоит в НАТО

В сети опубликовали вырезку из интервью главы Министерства обороны Британии Бена Уоллеса. В нём он рассказал, что Лондон «отказывается отправлять своих военных на помощь Украине в случае “вторжения” России».