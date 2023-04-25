Наука и технологии
14:52, 25 апреля 2023
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Готовы ли россияне отказаться от наличных в пользу цифровых денег

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Сервис поиска работы SuperJob провёл опрос среди 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Цель опроса — выяснить, готовы ли россияне отказаться от наличных денег в пользу цифровых.

На данный момент только 14% опрошенных готовы отказаться от наличности, 73% респондентов не готовы полностью перейти на безналичный расчёт.

По возрастам опрос показал, что среди респондентов старше 45 лет 11% готовы отказаться от наличных, а среди тех, кто моложе 34 лет, — 23% .

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