Готовы ли россияне отказаться от наличных в пользу цифровых денег

На данный момент только 14% опрошенных готовы отказаться от наличности, 73% респондентов не готовы полностью перейти на безналичный расчёт.

По возрастам опрос показал, что среди респондентов старше 45 лет 11% готовы отказаться от наличных, а среди тех, кто моложе 34 лет, — 23% .