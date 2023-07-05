Готовящийся к выходу иранский эсминец получит гиперзвуковые ракеты

01:33, 05 июля 2023
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Готовящийся к выходу иранский эсминец получит гиперзвуковые ракетыСообщил главком иранского флота
Главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани сообщил, что готовящийся к вхождению в состав флота Исламской республики эсминец Damavand-2 получит гиперзвуковые ракеты.
Ирани отметил, что корабль получит и другое вооружение. Вероятно, речь идёт о противокорабельных ракетах, пусковых установках зенитных управляемых ракет Mehrab, торпедных аппаратах и артиллерийских установках.
Этими средствами был вооружён эсминец Damavand-1 типа Moudge, который вошёл в состав иранского флота в 2015 году, а в 2018 затонул в Каспийском море, но впоследствии был поднят.