Опубликовано 08 апреля 2024, 11:27
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GPS больше «не нужон» — ученые изобрели «атомный компас»Который способен работать в том числе и в космосе
GPS — не единственный способ навигации!
Ученые из Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL) разработали «атомный компас», который может стать более точной и надежной системой навигации.
Новый инструмент называется Интерферометр с непрерывным трехмерным охлажденным атомным пучком. Он работает на основе охлажденных атомов и не зависит от GPS.
Преимущества «атомного компаса»:
- Высокая точность: он может измерять положение и ориентацию объекта с меньшей погрешностью.
- Надежность: он работает даже там, где нет сигнала GPS (например, под водой или в космосе).
- Устойчивость к помехам: он не подвержен глушению или подмене сигнала.
«Атомный компас» может стать незаменимым инструментом для военных кораблей, подводных лодок и космических аппаратов. В настоящее время NRL продолжает работать над усовершенствованием этой технологии.