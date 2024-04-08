GPS больше «не нужон» — ученые изобрели «атомный компас»

Ученые из Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL) разработали «атомный компас», который может стать более точной и надежной системой навигации.

Новый инструмент называется Интерферометр с непрерывным трехмерным охлажденным атомным пучком. Он работает на основе охлажденных атомов и не зависит от GPS.

Преимущества «атомного компаса»:

Высокая точность: он может измерять положение и ориентацию объекта с меньшей погрешностью.

он может измерять положение и ориентацию объекта с меньшей погрешностью. Надежность: он работает даже там, где нет сигнала GPS (например, под водой или в космосе).

он работает даже там, где нет сигнала GPS (например, под водой или в космосе). Устойчивость к помехам: он не подвержен глушению или подмене сигнала.

«Атомный компас» может стать незаменимым инструментом для военных кораблей, подводных лодок и космических аппаратов. В настоящее время NRL продолжает работать над усовершенствованием этой технологии.