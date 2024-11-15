gpTea — первый в истории умный чайник с ChatGPT, самостоятельно наливающий чай и поддерживающий беседу

Этот «разумный» гаджет установлен на подставке с подвижной частью, куда ставится прозрачная чашка.

Пользователю требуется только засыпать чай и налить воду, после чего gpTea самостоятельно заваривает и подогревает напиток, а затем наливает его в кружку.

Как только владелец берет чашку, gpTea интересуется его самочувствием и предлагает рассказать историю, генерируя диалог через ChatGPT.

На встроенном дисплее при этом появляются изображения, соответствующие теме разговора, что добавляет визуальное сопровождение к беседе и делает утреннее или вечернее чаепитие более приятным и насыщенным.

Этот проект разработан студентами Гарвардской школы дизайна Кевином Тангом и студенткой MIT Келли Фанг в рамках исследований MIT Design Intelligence Lab.