gpTea — первый в истории умный чайник с ChatGPT, самостоятельно наливающий чай и поддерживающий беседу

Опубликовано 15 ноября 2024, 07:391 мин.
gpTea — первый в истории умный чайник с ChatGPT, самостоятельно наливающий чай и поддерживающий беседуКрайне необычный девайс
В США представили уникальный чайник gpTea, который способен не только самостоятельно заваривать и наливать чай, но и поддерживать беседу с пользователем благодаря интеграции с нейросетью ChatGPT.
Этот «разумный» гаджет установлен на подставке с подвижной частью, куда ставится прозрачная чашка.
Пользователю требуется только засыпать чай и налить воду, после чего gpTea самостоятельно заваривает и подогревает напиток, а затем наливает его в кружку.
Как только владелец берет чашку, gpTea интересуется его самочувствием и предлагает рассказать историю, генерируя диалог через ChatGPT.
На встроенном дисплее при этом появляются изображения, соответствующие теме разговора, что добавляет визуальное сопровождение к беседе и делает утреннее или вечернее чаепитие более приятным и насыщенным.
Этот проект разработан студентами Гарвардской школы дизайна Кевином Тангом и студенткой MIT Келли Фанг в рамках исследований MIT Design Intelligence Lab.