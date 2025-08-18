GPU NVIDIA Blackwell приносят рекордную прибыль в ИИ-сегменте, а вот от AMD — одни убытки

Новая платформа GB200 NVL72 демонстрирует маржинальность почти 78% и приносит свыше $3,5 млрд прибыли, что значительно выше конкурентов. Для сравнения, Google TPU v6e достигает 74,9%, AWS Trn2 Ultra — около 62,5%.

AMD, напротив, терпит убытки. Их серверы MI355X показывают отрицательную маржу — минус 28,2%, а предыдущие MI300X — минус 64%.

При этом стоимость владения у AMD сопоставима с NVIDIA: $588–744 млн против $800 млн, но эффективность заметно ниже. По доходности на аренде GB200 приносит $7,5 в час, в то время как MI355X — всего $1,7.