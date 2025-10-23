Графические процессоры Nvidia H100 впервые отправят в космос

Компания Crusoe объявила, что в сотрудничестве с американским стартапом Starcloud отправит в космос первые графические процессоры Nvidia H100. Запуск спутников, оборудованных вычислительными центрами, запланирован на ноябрь 2025 года. Они станут основой облачного сервиса Crusoe Cloud, который начнет работу к 2027 году.

Новые дата-центры будут работать на солнечной энергии, получаемой напрямую от Солнца без потерь, связанных с атмосферой Земли. По расчетам, эксплуатационные затраты таких космических центров будут примерно в десять раз ниже, чем у наземных. Кроме того, они не создают нагрузку на энергетические сети и не требуют выделения земли под инфраструктуру.

В основе вычислительных систем лежат графические процессоры Nvidia H100 и специализированные ИИ-ускорители. Для охлаждения оборудования планируется использовать вакуум открытого космоса как естественный теплоотвод.