Графический редактор NVIDIA GauGAN превратит каракули в изумительные пейзажи

Компания NVIDIA показала графический редактор под названием GauGAN. Он позволяет превратить простейшие зарисовки-каракули, выполненные мышкой или даже пальцем, в прекрасные пейзажи.

Всё, что требуется от пользователя — схематично обозначить элементы пейзажа с помощью инструментов «небо», «дерево», «облако», «гора», «трава», «море», «песок», и так далее. После этого в работу вступает система искусственного интеллекта и превращает набросок в красивый пейзаж.

Система не забудет и автоматически отобразит в воде нужные объекты, а если заменить зелёную траву на снег, нейросеть автоматически подстроит цвет неба и окружение под соответствующий зимний пейзаж.

Отметим, что название получилось с помощью смешения аббревиатуры GAN (Генеративно-состязательная сеть, Generative Adversarial Nets) и фамилии живописца Гогена (Gauguin).