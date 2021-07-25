Гранатовый сок назвали продлевающим молодость напитком

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Гранатовый сок назвали продлевающим молодость напиткомПолезен он также для кожи и волос
Издание Science Daily поделилось результатами исследования ученых Кейсовского университета Западного резервного района, направленного на изучение влияния гранатового сока на организм.
Как выяснилось, данный напиток полезен как для состояния кожи, волос, так и для здоровья в целом. А все благодаря полезным веществам, которыми богат этот сок — калий, магний, железо, фосфор, цинк , натрий, а также антиоксиданты и витамины К, С, фолиевая кислота, тиамин, рибофлавин и ниацин.
Благодаря такому составу напиток позволяет продлевать молодость — он ограничивает повреждение коллагена и снижает воспаления в организме. Помимо прочего полезным гранатовый сок оказался и для лечения артрита и остеопороза, поскольку способствует облегчению симптомов данных болезней.
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