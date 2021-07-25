Гранатовый сок назвали продлевающим молодость напитком

Как выяснилось, данный напиток полезен как для состояния кожи, волос, так и для здоровья в целом. А все благодаря полезным веществам, которыми богат этот сок — калий, магний, железо, фосфор, цинк , натрий, а также антиоксиданты и витамины К, С, фолиевая кислота, тиамин, рибофлавин и ниацин.

Благодаря такому составу напиток позволяет продлевать молодость — он ограничивает повреждение коллагена и снижает воспаления в организме. Помимо прочего полезным гранатовый сок оказался и для лечения артрита и остеопороза, поскольку способствует облегчению симптомов данных болезней.

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