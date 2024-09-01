«Гравитон» представил новые ПК для российских юрлиц на процессорах Ryzen 8000

Российская компания «Гравитон» готовит к серийному производству новые компьютеры — модели Д31А и Д51А. Эти устройства работают на базе современных процессоров AMD Ryzen, которые поддерживают функции искусственного интеллекта. Благодаря этому, производительность в задачах, связанных с ИИ, значительно возрастает, что делает ПК идеальными для анализа и генерации медиа в реальном времени.

Новые ПК совместимы с передовыми процессорами AMD, такими как Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700F, которые способны выполнять до 16 триллионов операций в секунду. Это достигается благодаря использованию особых ядер для задач ИИ, графического процессора AMD Radeon и специализированного блока нейронной обработки (NPU). Как объясняет Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития «Гравитон», технологии ИИ станут одним из главных трендов, и компания вновь подтвердила своё лидерство в этой области.

Оба компьютера поддерживают оперативную память стандарта DDR5 и шину PCI Express 4-го поколения. В планах компании — включение моделей в реестр российской промышленной продукции Минпромторга в четвёртом квартале 2024 года. С их помощью пользователи смогут ускорить работу виртуальных помощников, редакторов изображений и даже проводить видеоконференции с улучшенной производительностью.