«Гравитон» разработал сенсорный моноблок для медучреждений

Компания «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, представила новый моноблок М22И, предназначенный специально для медицинских учреждений. Устройство оснащено 21,5-дюймовым сенсорным экраном и многофункциональной опорой, а также имеет высокую степень защиты от внешних воздействий. Моноблок будет полезен для использования в поликлиниках, больницах и медицинских лабораториях.

Новый моноблок работает на процессорах Intel Core 12-14 поколений и обладает сенсорным экраном с поддержкой до 10 касаний. Яркость экрана составляет 350 нит, а регулируемая гамма и цветовая температура позволяют настроить его под нужды медицины, включая анализ снимков и рентгеновских изображений. Кроме того, корпус устройства выполнен в белом цвете, а олеофобное покрытие экрана защищает от отпечатков пальцев.

Как рассказал Сергей Гендрих, директор департамента клиентской вычислительной техники компании «Гравитон», запросы медицинских учреждений активно влияют на разработку новых решений. «Сегодня в медицине важна не только эффективность лечения, но и качество сервиса, поэтому мы создали этот моноблок, ориентируясь на требования медицинского сообщества», — отметил он. Серийное производство новинки начнётся в начале 2025 года.