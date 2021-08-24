Граждане США начали массово «лечить» COVID-19 препаратами для домашнего скота

Речь идёт об антипаразитарном препарате ивермектине, которому приписываются едва ли не волшебные свойства для лечения и профилактики коронавируса. Отмечается, что в США это лекарство запрещено применять для лечения COVID-19 — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило его в этом качестве. Несмотря на все предостережения, по крайней мере в штате Миссисипи наблюдается бум самолечения этим препаратом на фоне очень малого количества вакцинированных.

По словам представителей Департамента здравоохранения штата Миссисипи, по меньшей мере 70% последних звонков были связаны с приёмом ивермектина, приобретённого в центрах снабжения скота или домашних животных. В связи с этим Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в своём официальном Твиттере опубликовало пост со следующей формулировкой: «Вы не лошадь. Вы не корова. Серьёзно, вы все. Прекратите это».