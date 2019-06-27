Гражданскую замену пистолету Макарова впервые показали в действии

В рамках форума «Армия-2019» был впервые представлен пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, который рассматривается как замена знаменитому пистолету Макарова. Новинку продемонстрировал в действии главный разработчик пистолета – Иван Козлов, ведущий инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ госкорпорации Ростех.

Козлов пояснил: «Особенностью впервые представляемого нами пистолета является уникальная система хода подвижных частей. Сейчас наиболее модной тенденцией является понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке либо повышение этой самой точки. Мы же пошли по другому пути – мы сильно занизили центр масс подвижных частей, чем сильно снизили отдачу».

Калибр у представленного пистолета меньше, чем у версии для военных, все остальные характеристики, в том числе и по прочности оружия, остались идентичными. По сути, это гражданская или спортивная версия «Удава».

Ранее сообщалось, что первая партия пистолетов «Удав» поступила в российскую армию для опытной войсковой эксплуатации. Это самозарядный 9-мм пистолет под патроны повышенной мощности 9х21 мм. Тогда же было заявлено, что гражданская версия «Удава» появится в 2019 году.