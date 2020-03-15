Греческие врачи начали лечить коронавирус лекарствами от Эболы

Согласно информации, опубликованной в СМИ, экспериментальное лечение было использовано на заразившихся коронавирусом в Патрах. ”Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну - экспериментального препарата. Препарата, который использовался для лечения тяжело больных пациентов в Китае, Америке и других странах”, - поделился специалист.

Циодрас отметил, что в новой экспериментальной терапии врачи действуют согласно актуальным международным рекомендациям по применению таких лекарств. Так, вместе с лекарством от Эбола они также дают пациентам препарат от ВИЧ и малярии.