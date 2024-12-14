Греция введёт жёсткие ограничения для пользователей соцсетей младше 15 лет

Правительство Греции официально объявило о возрастных ограничениях, касающихся социальных сетей для пользователей младше 15 лет. Цель новых правил — ограничить чрезмерное использование соцсетей молодыми пользователями. Власти, как заявлено, провели всесторонние консультации со специалистами по поводу того, что соцсети оказывают серьёзное негативное влияние на определённую возрастную категорию.

«Дело не только в том, что дети засиживаются в социальных сетях. Они изолированы, и это влечёт за собой двойной риск: риск депрессии и риск цифровой изоляции, когда они думают, что у них есть друг, и создают фальшивый цифровой мир, не живя во внешнем мире. Были дети, которые отказывались ходить в школу», — заявила министр социальной сплочённости и по делам семьи София Захараки.