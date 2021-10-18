Грецкие орехи оказались полезными для пожилых людей

Об этом, ссылаясь на соответствующую научную работу, сообщило издание Food.News. Известно, что в рамках исследования специалисты проанализировали ряд параметров 34 тысяч женщин в возрасте от 50 до 60 лет, начиная от рациона их питания, заканчивая физическим состоянием и памятью. Помимо прочего добровольцы также были обследованы на наличие хронических болезней, а за их состоянием здоровьем следили на протяжении четырех лет.

В результате было установлено, что у пожилых участниц, которые употребляли как минимум две порции грецких орехов в неделю, здоровье было лучше, чем у тех, кто их не ел или ел в меньших количествах. Исследователи считают, что эти орехи способствуют замедлению процесса старения за счет особенностей их состава — они богаты омега-3 жирными кислотами. Последние, в свою очередь, помогают в борьбе с воспалительными процессами.

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