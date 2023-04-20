Грецкий орех оказался полезным для правильного психического развития подростков

Грецкий орех оказался полезным для правильного психического развития подростковА также когнитивных функций
Учёные из Научно-исследовательского института здоровья Пере Виргили выяснили, что регулярное употребление грецкого ореха благоприятно влияет на когнитивные навыки и психическое созревание подростков.
Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой жирной кислотой, разновидностью омеги-3, которая играет важную роль в развитии мозга, особенно в подростковом возрасте.
Данное вещество стимулирует синаптический рост лобной доли мозга, отвечающей за сложные эмоциональные и когнитивные функции.
В ходе исследования учёные анализировали данные 700 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Подростки были разделены на две группы: одна группа ежедневно употребляла 30 г грецких орехов в течение шести месяцев, вторая группа продолжала питаться привычным образом.
По итогу те подростки, которые включали грецкие орехи в свой рацион не менее 100 дней, улучшили свою внимательность. Так, те из них, кто испытывал симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), заметили значительное улучшение поведения.
Все участники первой группы продемонстрировали повышение уровня подвижного интеллекта. Это открытие может сыграть важную роль в определении полезных пищевых добавок для поддержания здоровья и развития подростков.