Грецкий орех оказался полезным для правильного психического развития подростков

Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой жирной кислотой, разновидностью омеги-3, которая играет важную роль в развитии мозга, особенно в подростковом возрасте.

Данное вещество стимулирует синаптический рост лобной доли мозга, отвечающей за сложные эмоциональные и когнитивные функции.

В ходе исследования учёные анализировали данные 700 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Подростки были разделены на две группы: одна группа ежедневно употребляла 30 г грецких орехов в течение шести месяцев, вторая группа продолжала питаться привычным образом.

По итогу те подростки, которые включали грецкие орехи в свой рацион не менее 100 дней, улучшили свою внимательность. Так, те из них, кто испытывал симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), заметили значительное улучшение поведения.

Все участники первой группы продемонстрировали повышение уровня подвижного интеллекта. Это открытие может сыграть важную роль в определении полезных пищевых добавок для поддержания здоровья и развития подростков.