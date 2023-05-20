Greenpeace объявил об уходе из России

17:52, 20 мая 2023
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Greenpeace объявил об уходе из РоссииГенпрокуратура признала «Гринпис» нежелательной в России организацией
Пресс-служба российского отделения международной экологической ораганизации Greenpeace объявила о вынужденном уходе из России.
Greenpeace объявила об этом в связи с её признанием нежелательной в России организацией. Такое решение вынесла Генпрокуратура.
«Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено будет закрыться», — сказано в заявлении организации.