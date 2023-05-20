Greenpeace объявил об уходе из России

Greenpeace объявила об этом в связи с её признанием нежелательной в России организацией. Такое решение вынесла Генпрокуратура.

«Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено будет закрыться», — сказано в заявлении организации.