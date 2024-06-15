Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2024, 23:15
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Greenpeace: за ухудшение экологии ответственны поддерживающие биткоин компании

Из-за них растут выбросы углекислого газа
Американское подразделение природоохранной организации Greenpeace опубликовало отчёт «Финансирование биткоин-загрязнения: как крупные организации поддерживают новую климатическую угрозу», согласно которому все компании «с Уолл-стрит» несут ответственность за ухудшение экологии, поддерживая биткоин.
Greenpeace: за ухудшение экологии ответственны поддерживающие биткоин компании

© Ferra.ru

В документе отмечается, что компании, к чьим «позывам прислушивается Уолл-стрит», должны взять на себя ответственность за растущие выбросы углекислого газа и усугубление и без того непростой экологической ситуации. Ответственность этих компаний заключается в том, что они создают экономические стимулы для всё большего потенциала майнинга биткоина, что предполагает привлечение всё больших капиталов в строительство новых объектов и приобретение всё более мощного оборудования.

Из-за этого растут и выбросы CO2. Прямую ответственность за это Greenpeace возложил на «акул» американского финансового рынка: Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard и MassMutual. В отчёте организации указано, что в 2022 году на долю этих компаний пришлось более 1,7 млн тонн CO2, что эквивалентно выбросам 335 тысяч американских домохозяйств.

«Банки и управляющие компании обязаны раскрывать риски для акционеров и клиентов, которым в настоящее время не хватает важной информации о климатической угрозе, связанной с биткоином», — отметили экоактивисты в отчёте.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
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