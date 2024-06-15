Greenpeace: за ухудшение экологии ответственны поддерживающие биткоин компании

В документе отмечается, что компании, к чьим «позывам прислушивается Уолл-стрит», должны взять на себя ответственность за растущие выбросы углекислого газа и усугубление и без того непростой экологической ситуации. Ответственность этих компаний заключается в том, что они создают экономические стимулы для всё большего потенциала майнинга биткоина, что предполагает привлечение всё больших капиталов в строительство новых объектов и приобретение всё более мощного оборудования.

Из-за этого растут и выбросы CO2. Прямую ответственность за это Greenpeace возложил на «акул» американского финансового рынка: Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard и MassMutual. В отчёте организации указано, что в 2022 году на долю этих компаний пришлось более 1,7 млн тонн CO2, что эквивалентно выбросам 335 тысяч американских домохозяйств.

«Банки и управляющие компании обязаны раскрывать риски для акционеров и клиентов, которым в настоящее время не хватает важной информации о климатической угрозе, связанной с биткоином», — отметили экоактивисты в отчёте.