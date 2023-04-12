Греф рассказал, как развитие искусственного интеллекта «поднимет» экономику России

Греф рассказал, как развитие искусственного интеллекта «поднимет» экономику РоссииНа заседании Совета Федерации
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ рассказал о важности такой технологии, как искусственный интеллект. По его словам, сейчас появляется всё больше возможностей для применения технологий ИИ в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии и образовании.
Фото: Sberbank.com
Сейчас основные технологии, которые определяют развитие человечества, — ИИ, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника. Но главная технология всё же искусственный интеллект. Сейчас нейросети доступны каждой компании и человеку. Даже дети и подростки могут пользоваться ИИ.
В частности, в экосистеме Сбера есть нейросеть Kandinsky 2.1, набравшая 1 млн уникальных пользователей всего за четыре дня. Причём модель учится генерировать не только изображения, но и видео, что кратно сложнее. И в целом ИИ становится более сложным и необходимым в различных аспектах трудовой деятельности и повседневной жизни.
Так, генеративная сеть ChatGPT 4 уже показывает зачатки сильного искусственного интеллекта, при этом нейросети постепенно обзаводятся всеми формами восприятия, которые есть у людей: текст, код, изображение, звук и так далее. Причём ИИ научился даже писать программный код и всего за год расшифровал все белки в мире.
Герман Греф подчеркнул, что всё это даёт широкие возможности для применения ИИ в экономике России.
Уже сейчас мы видим большие возможности для применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии, образовании. Наши проекты в этих сферах уже реализуются более чем в десяти регионах России. Мы видим, что использование искусственного интеллекта может принести 1−2 процентных пункта к экономическому росту в нашей стране.