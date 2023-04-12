Греф рассказал, как развитие искусственного интеллекта «поднимет» экономику России

Сейчас основные технологии, которые определяют развитие человечества, — ИИ, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника. Но главная технология всё же искусственный интеллект. Сейчас нейросети доступны каждой компании и человеку. Даже дети и подростки могут пользоваться ИИ.

В частности, в экосистеме Сбера есть нейросеть Kandinsky 2.1, набравшая 1 млн уникальных пользователей всего за четыре дня. Причём модель учится генерировать не только изображения, но и видео, что кратно сложнее. И в целом ИИ становится более сложным и необходимым в различных аспектах трудовой деятельности и повседневной жизни.

Так, генеративная сеть ChatGPT 4 уже показывает зачатки сильного искусственного интеллекта, при этом нейросети постепенно обзаводятся всеми формами восприятия, которые есть у людей: текст, код, изображение, звук и так далее. Причём ИИ научился даже писать программный код и всего за год расшифровал все белки в мире.

Герман Греф подчеркнул, что всё это даёт широкие возможности для применения ИИ в экономике России.