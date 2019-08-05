В Гренландии растаяло 60% ледников, учёные обеспокоены

В результате аномально жаркого лета, в Гренландии уже растаяло 60% льда на поверхности острова и побит рекорд по дневному объёму таяния льдов.

Рекорд был установлен 1 августа, когда огромный кусок откололся от шельфового ледника. В результате, 12,5 млрд тонн льда пополнили собой мировой океан. В результате, был побит рекорд 2012 года, когда гренландский ледник потерял 10 млрд тонн.

Как отметил процессор Теда Скамбоса, это крупнейшая потеря льда с 1950 года. Проще говоря, за всю историю наблюдений учёными за шельфовым ледником Гренландии.

Всего за жаркий июль 2019 года ледник потерял 197 млрд тонн льда. Как ожидают эксперты, лёд продолжит таять до начала осени. Согласно подсчётам экологов, если гренландский ледяной щит растает полностью, то уровень мирового океана поднимется на 7 метров.