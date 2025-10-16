Grepow оснастила «умные» кольца кремний-углеродным анодом

Для этого вендор внедрил в своё смарт-кольцо кремний-углеродный анод — аккумулятор, схожий с теми, что используются в современных смартфонах. Благодаря этому увеличивается ёмкость и плотность энергии без значительного увеличения размеров носимых гаджетов.

В отличие от стандартных LiPo-аккумуляторов, использующихся в Oura Ring и Samsung Galaxy Ring, кремний-углеродный анод обеспечивает увеличение ёмкости на 30% больше при том же объёме. Вместо традиционного метода намотки используется технология E-stacking (электронной укладки), при которой создаётся однородная структура, снижается механическая нагрузка и увеличивается срок службы до 500 циклов перезарядки.

Аккумуляторы Grepow имеют толщину всего 1 мм и ширину 4,1 мм. Они соединяются между собой с помощью специальных вкладок, что обеспечивает безопасность на 80%.