Грибами предложили очищать нефтяные разливы

Существуют уже мембраны, называемые «Янус», которые гидрофильны (притягивают воду) с одной стороны и гидрофобны (отталкивают воду, но поглощают масло) с другой. В системе фильтрации они притягивают загрязненную воду с одной стороны, затем выводят ее, удерживая масло, с другой.

Однако такие мембраны обычно изготавливаются из неэкологичных нефтепродуктов, которые не разлагаются после выбрасывания. Ученые взяли на вооружение этот недостаток и обратились к грибам.

Ученые использовали мицелий, сеть грибных нитей, из которых, при наличии подходящих условий, вырастают грибы. Мицелий содержит белки, известные как гидрофобины, которые гидрофильны с одной стороны и гидрофобны с другой.

Создав мицелий из свежих вешенок, ученые поместили его колонии на тонкие пленки, изготовленные из гидрофильного полимера с наномасштабными порами. Эти поры позволяли мицелию извлекать питательные вещества из геля на другой стороне пленки, при этом не давая ему прорасти через нее.

Результатом стали биоразлагаемые мембраны, гидрофильные с одной стороны и гидрофобные с другой. В экспериментах они показали способность впитывать нефть на 445% больше, чем обычные полипропиленовые мембраны Януса, при этом сокращая впитывание воды на 99,6%.