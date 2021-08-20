Наука и технологии
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Грибы могут помочь человечеству пережить изменение климата

Из них можно делать почти все
Издание Deutsche Welle опубликовало материал, в котором сообщается о грибах, как о способе спастись от глобального потепления.
Грибы могут помочь человечеству пережить изменение климата

Грибы, как оказалось, представляют из себя полностью биоразлагаемый материал, благодаря которому человечество сможет отказаться от сырья на основе полезных ископаемых. Причем их выращивание не связано с большими затратами. Кроме того, они занимают мало места, практически не нуждаются в воде, питаясь при этом мусором и вторичными продуктами сельского хозяйства, выводя из них токсины.

В то же время, из вегетативного тела грибов и актиномицетов люди могут создавать почти все — одежду, обувь, упаковки и стройматериалы и прочие вещи.

На сегодняшний день в мире уже есть компании, которые выпускают продукцию на основе грибов. Одной из таких стала Mogu, производящая из грибов мебель и звукопоглощающую плитку.