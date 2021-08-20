Грибы могут помочь человечеству пережить изменение климата

Наука и технологии
Сегодня в 09:29
Грибы могут помочь человечеству пережить изменение климатаИз них можно делать почти все
Издание Deutsche Welle опубликовало материал, в котором сообщается о грибах, как о способе спастись от глобального потепления.
Грибы, как оказалось, представляют из себя полностью биоразлагаемый материал, благодаря которому человечество сможет отказаться от сырья на основе полезных ископаемых. Причем их выращивание не связано с большими затратами. Кроме того, они занимают мало места, практически не нуждаются в воде, питаясь при этом мусором и вторичными продуктами сельского хозяйства, выводя из них токсины.
В то же время, из вегетативного тела грибов и актиномицетов люди могут создавать почти все — одежду, обувь, упаковки и стройматериалы и прочие вещи.
На сегодняшний день в мире уже есть компании, которые выпускают продукцию на основе грибов. Одной из таких стала Mogu, производящая из грибов мебель и звукопоглощающую плитку.