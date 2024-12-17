Grok-2 от Илона Маска станет доступен всем пользователям X.com

Новая версия отличается трёхкратным увеличением скорости и улучшенной точностью ответов.

Для всех пользователей будет доступна бесплатная версия с лимитом 10 запросов каждые два часа. Подписчики X.com Premium и Premium+ получат расширенные лимиты и ранний доступ к новым функциям.

Появится и кнопка «Grok», позволяющая быстро находить актуальную информацию и анализировать события в реальном времени.

Также xAI обновила API, добавив две улучшенные модели Grok с многоязычной поддержкой и более высокой производительностью. В ближайшее время API пополнится моделью Aurora для генерации изображений.