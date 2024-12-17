Grok-2 от Илона Маска станет доступен всем пользователям X.com

Опубликовано 17 декабря 2024, 08:351 мин.
Grok-2 от Илона Маска станет доступен всем пользователям X.comМежду прочим, большой релиз!
Компания xAI анонсировала запуск обновленного ИИ-бота Grok-2 для всех пользователей платформы X.com.
Новая версия отличается трёхкратным увеличением скорости и улучшенной точностью ответов.
Для всех пользователей будет доступна бесплатная версия с лимитом 10 запросов каждые два часа. Подписчики X.com Premium и Premium+ получат расширенные лимиты и ранний доступ к новым функциям.
Появится и кнопка «Grok», позволяющая быстро находить актуальную информацию и анализировать события в реальном времени.
Также xAI обновила API, добавив две улучшенные модели Grok с многоязычной поддержкой и более высокой производительностью. В ближайшее время API пополнится моделью Aurora для генерации изображений.