Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Громкий шум может стать причиной нервных заболеваний
Об этом рассказал нейрофизиолог
Радио Sputnik пообщалось с нейрофизиологом Александром Будиком на тему негативного влияние громкого шума на организм. Оказалось, что повышенный уровень шума может стать причиной нервных заболеваний.
Специалист отметил, что шумовое загрязнение способно дезадаптировать человека, воздействуя на четкую работу мозга. Это может ограничивает мозг в отдыхе, что влечет за собой утомляемость и, как следствие, физические и нервные заболевания.
”Если мы постоянно нагружаем одним и тем же фактором головной мозг и не даем ему отдыхать, это выводит его из стабильного ресурсного состояния и впоследствии, теоретически, может приводить к нарушениям более серьезным, когда начинает страдать не только функция, но и структура”, – предупредил Будик.