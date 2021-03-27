Громкий шум может стать причиной нервных заболеваний

Специалист отметил, что шумовое загрязнение способно дезадаптировать человека, воздействуя на четкую работу мозга. Это может ограничивает мозг в отдыхе, что влечет за собой утомляемость и, как следствие, физические и нервные заболевания.

”Если мы постоянно нагружаем одним и тем же фактором головной мозг и не даем ему отдыхать, это выводит его из стабильного ресурсного состояния и впоследствии, теоретически, может приводить к нарушениям более серьезным, когда начинает страдать не только функция, но и структура”, – предупредил Будик.