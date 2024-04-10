Гроза NVIDIA: Google выпустил собственный ИИ-процессор

Сегодня компания представила Cloud TPU v5p — мощный процессор, бросающий вызов доминированию NVIDIA.

Новый TPU от Google способен тренировать большие языковые модели (LLM) почти в три раза быстрее, чем его предшественник. LLM служат основой для передовых ИИ чат-ботов, подобных ChatGPT.

Анонс Google – еще один шаг в гонке ИИ-вооружений среди технологических гигантов. Несмотря на выпуск собственных чипов, компания по-прежнему тесно сотрудничает с NVIDIA, являясь одним из ее крупнейших клиентов.

Google также анонсировала свой ARM-процессор Axion, чтобы составить конкуренцию аналогичным продуктам от Microsoft и Amazon.

Отметим, что Cloud TPU v5p значительно превосходит предшественника в скорости тренировки ИИ-моделей. И именно за счет этой модели Google стремится сократить зависимость от NVIDIA, разрабатывая собственные процессоры.