Группа под руководством Маска готова выкупить OpenAI за $97 млрд

The Washington Post сообщает, что это предложение вызвало споры между Маском и Сэмом Альтманом, главой OpenAI. Критики предложения Маска утверждают, что ничего, кроме отказа быть не может, поскольку спор касается будущего этой компании.

«Альтман планировал коммерциализировать OpenAI и потратить до 500 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта. Маск, с другой стороны, хочет вернуть OpenAI к концепции открытого программного обеспечения, сфокусированного на безопасности», — сообщает источник.

Однако Альтман «быстро отверг предложение Маска», что вполне предсказуемо, назвав его тактикой для ослабления «их прогресса». Отмечается, что спор между Маском и Альтманом продолжается, и будущее OpenAI остаётся неясным.