Группа под руководством Маска готова выкупить OpenAI за $97 млрд

Опубликовано 12 февраля 2025, 04:301 мин.
Группа под руководством Маска готова выкупить OpenAI за $97 млрдНачинается противостояние
Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил приобрести некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI, за $97,4 млрд.
The Washington Post сообщает, что это предложение вызвало споры между Маском и Сэмом Альтманом, главой OpenAI. Критики предложения Маска утверждают, что ничего, кроме отказа быть не может, поскольку спор касается будущего этой компании.
«Альтман планировал коммерциализировать OpenAI и потратить до 500 миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта. Маск, с другой стороны, хочет вернуть OpenAI к концепции открытого программного обеспечения, сфокусированного на безопасности», — сообщает источник.
Однако Альтман «быстро отверг предложение Маска», что вполне предсказуемо, назвав его тактикой для ослабления «их прогресса». Отмечается, что спор между Маском и Альтманом продолжается, и будущее OpenAI остаётся неясным.
Источник:The Washington Post
Автор:Андрей Кадуков
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