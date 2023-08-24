Группа учёных из России и Китая выяснили, как появлялись новые мутации коронавируса

Исследователи из России и Китая провели анализ эволюции коронавируса с начала пандемии и выявили, что большинство изменений в геноме SARS-CoV-2 связано с воздействием на него кишечника и лёгких. Новые мутации формируются в результате процессов, происходящих в этих органах. Эти выводы были опубликованы в статье журнала Journal of Medical Virology.

Исследование показало, что хотя COVID-19 ассоциируется с проблемами дыхательных путей, вирус скорее стремится избегать иммунной защиты в кишечнике. Там он может находиться долгое время, вызывая хронический воспалительный процесс, известный как «лонг-ковид». В этот период могут формироваться мутации, делающие вирус более адаптированным и заразным.

Учёные изучали взаимодействие генома различных штаммов вируса с микроРНК в человеческих клетках. МикроРНК — это молекулы, которые могут воздействовать на гены и подавлять их активность. Особый интерес вызвал вопрос, как изменялась способность SARS-CoV-2 сопротивляться микроРНК с течением времени.

Результаты исследования показали, что большинство молекул микроРНК в клетках кишечника и лёгких перестали эффективно воздействовать на вирус. Это произошло из-за мутаций в геноме коронавируса, которые заставили молекулы микроРНК перестать взаимодействовать с ним. Это способствовало появлению нового, более заразного и устойчивого штамма — омикрона.

Этот вывод имеет важное значение не только для объяснения высокой заразности штамма омикрон, но и для прогнозирования дальнейшей эволюции вируса. Это может помочь в разработке новых вакцин и лекарств, способных бороться с разнообразными штаммами коронавируса и смягчать тяжёлые последствия заболевания COVID-19.