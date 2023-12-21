Группа учёных улучшила методику лечения диабета

Биологи из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сотрудничая с учёными из Технического университета Дрездена, сделали открытие: они обнаружили рецепторы антипсихотиков и обонятельные рецепторы в поджелудочной железе. Это новый взгляд на борьбу с диабетом и сопутствующими заболеваниями, исследование которого открывает возможности для фармакологической коррекции. Данные рецепторы TAAR1, являющиеся мишенью для нового поколения антипсихотиков, также связаны с обонятельными функциями, что открывает перспективы для новых методов лечения.

Исследование учёных подтверждает, что антипсихотические препараты, направленные на рецепторы TAAR1, способны положительно воздействовать на энергетический метаболизм. Эти рецепторы также участвуют в регуляции выделения инсулина в поджелудочной железе, где они взаимодействуют с другими рецепторами, ответственными за восприятие запахов и вкусов. Это открытие предлагает новый путь для изучения процессов, необходимых для нормального функционирования клеток в контексте метаболического синдрома и диабета.