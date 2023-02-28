Грузия разрешила оплачивать криптовалютой покупки в магазинах и кафе

17:05, 28 февраля 2023
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Грузия разрешила оплачивать криптовалютой покупки в магазинах и кафеАмериканская криптобиржа заключила соглашение с местным платёжным оператором
Криптобиржа Binance заключила соглашение о сотрудничестве с грузинским платёжным оператором CityPay.io. Благодаря этому в Грузии появилась возможность оплачивать покупки криптовалютой.
Фото: Torange.biz
Как отмечается, более 600 терминалов по всей Грузии стали принимать криптовалюту в качестве оплаты. Официально речь идёт об американской сети быстрого питания Wendy’s.
Также Binance обещает, что полноценно расплачиваться можно будет в «крупных сетях отелей, супермаркетах и ресторанах».