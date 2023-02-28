Грузия разрешила оплачивать криптовалютой покупки в магазинах и кафе

Как отмечается, более 600 терминалов по всей Грузии стали принимать криптовалюту в качестве оплаты. Официально речь идёт об американской сети быстрого питания Wendy’s.

Также Binance обещает, что полноценно расплачиваться можно будет в «крупных сетях отелей, супермаркетах и ресторанах».