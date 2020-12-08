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Грузовики с PlayStation 5 и смартфонами подверглись ограблениям в стиле фильмов "Форсаж"
Майкл Бэй остался бы доволен
В Великобритании у компаний-перевозчиков появилась новая проблема. Грузовики с PlayStation 5, смартфонами и прочей техникой подвергаются массовым ограблениям в стиле фильмов “Форсаж”.
Работает преступная группа в по-настоящему экстремальных условиях, сообщает The Times. Прямо на ходу, на скорости около 80 км/ч, злоумышленники “прижимают” грузовики с товаром со всех сторон, после чего налетчики залезают на капот своих авто и проникают в фуры, вытаскивая оттуда “добычу”. В последнее время в качестве “улова” все чаще оказываются PlayStation 5 и смартфоны.
Полиция страны уже выступила с призывом глав компаний, занимающихся перевозками, сменить маршруты для того, чтобы запутать воров. При этом высказываются множественные подозрения, что в подготовке ограблений принимают участие работники этих самых компаний, которые знают о маршрутах и ожидаемом “улове”.