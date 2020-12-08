Грузовики с PlayStation 5 и смартфонами подверглись ограблениям в стиле фильмов "Форсаж"

Работает преступная группа в по-настоящему экстремальных условиях, сообщает The Times. Прямо на ходу, на скорости около 80 км/ч, злоумышленники “прижимают” грузовики с товаром со всех сторон, после чего налетчики залезают на капот своих авто и проникают в фуры, вытаскивая оттуда “добычу”. В последнее время в качестве “улова” все чаще оказываются PlayStation 5 и смартфоны.