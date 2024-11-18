Грузовой «Прогресс МС-29» запустят 21 ноября

18 ноября ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-29» будет установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, а её запуск намечен на 21 ноября в 15:22 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, уточнив, что ракета уже собрана и готова к отправке.

Корабль «Прогресс МС-29» доставит на МКС около 2,5 тыс. кг различных грузов. В их числе 869 кг топлива для системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота. Также «Прогресс» привезёт аппаратуру и материалы для ряда космических экспериментов, среди которых проекты «СПЛАНХ», «Лазма», «Взаимодействие-2», «Сепарация», «Вампир», «Фуллерен», «БТН-Нейтрон-2» и «3D-печать».

Запуск «Прогресса МС-29» станет важным этапом в обеспечении Международной космической станции новыми ресурсами и научными материалами. После старта ракета доставит все необходимые грузы и оборудование для успешного проведения экспериментов на орбите.